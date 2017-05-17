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وزير الدفاع يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي بالقاهرة

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وزير الدفاع يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي بالقاهرة وزير الدفاع يلتقي قائد الحرس الوطني الأمريكي بالقاهرة

التحرير

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التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالفريق أول جوزيف لينجيل قائد الحرس الوطنى الأمريكى، والوفد المرافق له الذي يزور حاليًا.

تناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فى ضوء تنامى العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين، واستنادًا لما تشهده المنطقة من جهود وتحديات مشتركة فى مقدمتها الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأكد القائد العام اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتى تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرثاء دعائم الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

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وكان الفريق محمود حجازى، رئيس الأركان، التقى الفريق أول جوزيف لينجيل، حيث ناقشا عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون فى مجالات التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات العسكرية فى العديد من المجالات.

من جانبه، أعرب قائد الحرس الوطنى الأمريكى عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع افاق التعاون العسكري علي نحو يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.

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التحرير

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