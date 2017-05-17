3 إجراءات لحماية محدودي الدخل ومكافحة الغلاء

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قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة: إن "الحكومة انتهت من وضع مجموعة إجراءات والتي تستهدف حماية محدودي الدخل ومكافحة الغلاء وتخفيف أعبائه نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ بعد قرار التعويم.

وقرر البنك المركزي في نوفمبر الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه المصري، والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، بحيث لا تتدخل الحكومة أو المركزي فى تحديده بشكل مباشر أو بأي صورة، وإنما يتم تحديد سعره تلقائيًا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب، التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، ولأول مرة تم تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48%.

كما ارتفع معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي مُسجلًا نحو 32.9%، وهو أعلى معدل وصلت إليه مصر منذ سنوات طويلة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف "معيط" أن الإجراءات الحكومية تشمل إقرار علاوة استثنائية على أجور الموظفين، ورفع نسبة الإعفاء الضريبي على الشرائح الأقل دخلًا، بالإضافة إلى زيادة نصيب الفرد من دعم بطاقات التموين.

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وكان قد وافق البرلمان على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى، وتصرف بأثر رجعي اعتبارًا من يوليو 2016، كما أقرت الحكومة صرف علاوة أخرى بنسبة 7% للعاملين بقانون الخدمة المدنية.

فيما تم زيادة نصيب الفرد على بطاقات التموين بقيمة 14 جنيهًا كمنحة مؤقتة خلال شهر رمضان، تضاف إلى مبلغ 21 جنيهًا، وهو نصيب الفرد الأساسي في البطاقة.

ووفقًا لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2017-2018، فقد ارتفعت مخصصات دعم المواد التموينية لتصل إلى نحو 60 مليار جنيه، في مقابل 41 مليار جنيه خلال موازنة العام المالي الجاري.