«المحرصاوي» يترأس أول اجتماع لمجلس جامعة الأزهر

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عقد اليوم الأربعاء، أول اجتماع لمجلس جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وعمداء الكليات بفروع الجامعة المختلفة، ونواب رئيس الجامعة.

ووجه المحرصاوى، فى أول اجتماع له الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على ثقته فى اختياره للقيام بعمل رئيس الجامعة.

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ناقش المجلس استعدادات الكليات لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى التى تنطلق يوم 20 مايو الجارى، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بوضع الامتحانات مما تم شرحه، وتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان, إضافة إلى عدد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.