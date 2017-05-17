«الخرائط الذهنية ومواجهة الضغوط» في دورة تنمية المهارات لليوم الثاني

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تناولت محاضرات اليوم الثاني، للدورة التدريبية للإداريين بالهيئات الرياضة، والتي تنظمها وزارة الرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للطب الرياضي خلال الفترة من 15 إلى 18 مايو 2014 بالمركز الأولمبيي بالمعادي ثلاث موضوعات، حيث تناولت المحاضرة الأولى والتي قدمها محمد العربي شمعون، الضغوط النفسية التي تواجه الإداري وكيفية مواجهتها والطرق المثلى للتعامل معها.

أما المحاضرة الثانية والتي قدمتها ماجدة إسماعيل، أستاذ علم النفس بتربية رياضية بالجزيرة جامعة حلوان، فتناولت موضوع التوجيه والإرشاد النفسي، أما المحاضرة الثالثة فقدمها محمد عبد اللطيف عن ترتيب الأفكار ورسم الخرائط الذهنية وكيفية الاستفادة منها في توفير الوقت والعمل بطريقة منظمة.

يذكر أن الدورة تهدف إلى تدريب الإداريين على بعض المهارات النفسية التي تساهم في تطوير مستوى الأداء والتغلب على الضغوط النفسية التي قد يتعرض لها الإداري، ويشارك في الدورة 60 إداريًا وإدارية من اتحادات القدم و السلة والطائرة واليد والتنس الأرضي والمصارعة وتنس الطاولة والملاكمة والتايدكوندو والكاراتيه والكونغ فو واللجنة الأولمبية.