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سجن 4 أطفال اعتدوا جنسيًّا على زميلهم وصوروه عاريًا بالشرقية

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سجن 4 أطفال اعتدوا جنسيًّا على زميلهم وصوروه عاريًا بالشرقية سجن 4 أطفال اعتدوا جنسيًّا على زميلهم وصوروه عاريًا بالشرقية

مصراوي Masrawy

سجن 4 أطفال اعتدوا جنسيًّا على زميلهم

الشرقية – فاطمة الديب:

عاقبت محكمة جنايات أحداث شمال الشرقية، برئاسة المستشار بلال أبو خضرة، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، 4 أطفال لم تتجازر أعمارهم 14 سنة، بالسجن لمدة 7 سنوات بحق اثنين منهم، و12 سنة بحق الآخرين؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 24 جنايات أحداث أولاد صقر لسنة 2016، بالاعتداء جنسيًّا على زميلهم، وتصويره عاريًا بدائرة مركز أولاد صقر.

تعود تفاصيل القضية ليوم 26 أكتوبر الماضي، عندما تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أولاد صقر، ولي أمر الطالب "أ"، طالب بالصف الثاني الإعدادي، مُقيم بإحدى العزب التابعة لدائرة المركز، يتهم فيه 4 من زملاء نجله، بالاعتداء عليه جنسيًّا وتصويره عاريًا، ومحاولة الحصول منه على مبالغ مالية مقابل عدم نشر الفيديو.

وتبين من التحريات صحة الواقعة، فيما نجح ضباط مباحث المركز، في ضبط اثنين من المتهمين، واللذين اعترفا بارتكاب الواقعة، وهتك عرض زميلهم وتصويره عاريًا، فأمرت النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين الآخرين، وإحالتهم جميعًا إلى محكمة أحداث شمال الشرقية.

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مصراوي Masrawy

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