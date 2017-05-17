الكشف عن 4709 حالات في قافلة علاجية بقريتي فزارة وجحدم بأسيوط

أسيوط -أسامة صديق:

قال الدكتور محمد نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، اليوم الأربعاء: "إنه جرى تنفيذ قافلة علاجية بقريتي فزارة التابعة لمركز القوصية وجحدم التابعة لمركز منفلوط في التخصصات المختلفة منها (الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والعظام، والقلب، والمسالك البولية، والرمد، والقلب، وعيادة السكر)، تم توقيع الكشف خلالها على 4709 مرضى، بمشاركة أطباء متخصصين في كافة المجالات من مستشفيات المحافظة، للفحص والكشف وإجراء التحاليل اللازمة وتقديم العلاج اللازم.

وأوضح الدكتور محمد نوح، أن إجمالي العيادات التخصصية التي شاركت بالقوافل العلاجية بقريتي فزارة بالقوصية وجحدم بمنفلوط بلغ 20 عيادة في التخصصات المختلفة، مع عمل التحاليل اللازمة، منها 420 تحليلاً، و58 أشعة و820 تثقيفًا صحيًّا، كما جرى خلال القافلة توفير الأدوية بالمجان وتحويل الحالات التي تقتضي إحالتها إلى المستشفيات أو العلاج على نفقة الدولة.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على وجود خطة للقوافل العلاجية، تُنفذ بكافة مراكز المحافظة موضوعة مسبقًا ضمن البرنامج الموسع للقوافل الطبية بوزارة الصحة، وتفعيل 4 قوافل طبية شهرية بمعدل قافلة كل أسبوع لمواقع لها مواصفات خاصة، منها قرى الظهير الصحراوي أو القرى الأكثر احتياجًا.