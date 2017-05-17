ننشر أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن جمعة ذكري، وكيل وزراة التربية والتعليم بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات آخر العام للصف السادس الابتدائي بجميع مدارس المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 88.7%.

وحصل"مصراوي" على كشف بأسماء الطلاب الأوائل على مستوى المحافظة، وهم المركز الأول، هاجر مصطفى محمد إبراهيم، 300 درجة بمدرسة آمون الخاصة بإدارة العامرية التعليمية، والمركز الثاني، أحمد عماد شرف الدين حسن، 300 درجة بمدرسة قناة السويس الابتدائية بإدارة وسط التعليمية، والمركز الثالث، سارة نصر محمد حسنين، 300 درجة بمدرسة منارة الصحراء الصباحية بإدارة العامرية التعليمية.

بينما حصلت رحمة قطب عبد المولى محمد، 300 درجة بمدرسة الضاهرية بإدارة شرق التعليمية على المركز الرابع، والطالب مصطفى أحمد همام محمد، 300 درجة بمدرسة شهداء العزة بإدارة العامرية الابتدائية على المركز الخامس، والطالب يوسف وائل حسان رضوان، 300 درجة بمدرسة المطار الابتدائية بإدارة شرق التعليمية على المركز السادس.

وحصلت الطالبة سما صلاح فايز عطية، 300 درجة بمدرسة الهانوفيل الخاصة2 بإدارة العجمي التعليمية على المركز السابع، والطالبة وسام ناصر محمد، 300 درجة بمدرسة الهانوفيل الخاصة بإدارة العجمي التعليمية على المركز الثامن، والطالب أحمد محمد شحاتة رمضان، 300 درجة بمدرسة الناصر صلاح الدين المشتركة بإدارة وسط التعليمية، على المركز التاسع، والطالبة بسملة فتح الله إبراهيم فتح الله، 300 درجة بمدرسة شهداء العزة بإدارة العامرية التعليمية على المركز العاشر.