وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان قائد الحرس الوطني الأمريكي

كتب- مصطفى المنشاوي:

التقى الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول جوزيف لينجيل قائد الحرس الوطني الأمريكي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

تناول اللقاء بحث عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء تنامي العلاقات بين البلدين، واستناداً لما تشهده المنطقة من جهود وتحديات مشتركة فى مقدمتها الحرب على الإرهاب وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، حسب بيان للقوات المسلحة اليوم الأربعاء.

وأكد القائد العام اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، والتي تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وكان الفريق محمود حجازي قد التقى الفريق أول جوزيف لينجيل حيث ناقشا عدد من الموضوعات ذات الصلة بالتعاون في مجالات التنسيق والتدريب وتبادل الخبرات العسكرية في العديد من المجالات .

من جانبه أعرب قائد الحرس الوطني الأمريكي عن تطلعه لاستمرار التنسيق والعمل على دفع آفاق التعاون العسكري على نحوٍ يحقق المصالح المشتركة لكلا البلدين.​