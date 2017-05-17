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مصر ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى الصومال

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مصر ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى الصومال مصر ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى الصومال

مصراوي Masrawy

ترسل شحنة مساعدات جديدة إلى الصومال

كتب- مصطفى المنشاوي:

أمر الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها دفعات جديدة من المواد الغذائية والأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية التي تم تدبيرها بالتعاون بين عدد من المؤسسات والأجهزة المعنية بالدولة.

وبحسب بيان للقوات المسلحة اليوم الأربعاء، فإن ذلك يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الداعم لدولة الصومال، ولتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات المسلحة، بمعاونة الأشقاء الصوماليين المتضررين من موجة الجفاف العنيف التي ضربت مناطق متفرقة من دولة الصومال.

وحذرت الأمم المتحدة من أن البلد يواجه خطر تكرار مجاعة 2011 التي قتلت حوالي 260 ألف شخص.

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