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حارس ليفربول يُشيد بكوتينيو: «البريميرليج» بحاجة إلى مُبدع مثله

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حارس ليفربول يُشيد بكوتينيو: «البريميرليج» بحاجة إلى مُبدع مثله حارس ليفربول يُشيد بكوتينيو: «البريميرليج» بحاجة إلى مُبدع مثله

التحرير

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أشاد حارس ليفربول سيمون مينيوليه، باللمسة الإبداعية التي يمتلكها زميله في الفريق فيليب كوتينيو، مشيرًا إلى أن أهمية اللاعب البرازيلي للريدز مماثلة لأهمية إيدين هازارد لتشيلسي، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

ويقدم اللاعب البرازيلي موسمًا استثنائيا مع ليفربول بعدما سجل 12 هدفًا في 30 مباراة خاضها في الدوري الإنجليزي معززًا حظوظ الريدز في المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، والتي ستتحقق في حال الفوز على ميدلزبره في الجولة الأخيرة في البريميرليج.

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وأوضح مينيوليه أنه من الصعب للغاية على الخصوم وضع لاعب محدد لمراقبة كوتينيو في ظل قدرته الهائلة على توزيع الكرات، مشيرًا إلى أن الدوري الإنجليزي بحاجة إلى لاعبين مبدعين مثل الدولي البرازيلي، قادرين على فتح اللعب، وهو ما يحدث في تشيلسي مع إيدين هازارد، ومع مانشستر سيتي من خلال رحيم سترلينج وديفيد سيلفا وكيفين دي بروين.

وأضاف الحارس البلجيكي أن كوتينيو من الشخصيات الرائعة للغاية التي تعمل بقوة ويمثل أهمية كبيرة للفريق، مؤكدًا على أهمية خطوة تجديد تعاقده مع ليفربول معربا عن أمنيته في أن يستمر مع الفريق لسنوات طويلة مقبلة.

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التحرير

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