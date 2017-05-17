التهاب اللثة قد يسبب زيادة الوزن.. والسبب

كتب - هشام عواض:

أظهرت دراسة حديثة وجود علاقة بين زيادة الوزن وتدهور صحة الأسنان واللثة والفم بشكل عام، وذلك بعدما تم إجراء فحصوات لمعرفة تلك العلاقة على عشرات المرضى للتحقق من النتائج.

وأجرى باحثين دراسة على 160 مشاركًا يعانون من زيادة متوسط كتلة الجسم، إذ سجل مؤشر كتلة الجسم أكثر من 23 والتهاب اللثة في الوقت ذاته، بحسب موقع " eurek alert".

وكشفت الفحوصات أن من يعانون السمنة المفرطة بمؤشر كتلة جسم تصل إلى 25، معرضون للإصابة بالتهابات اللثة أكثر من غيرهم بـ6 أضعاف.

ووجد الباحثون أن الخلايا المسببة لالتهاب اللثة هي نفسها تلعب دورًا في ظهور مشكلة السمنة المفرطة.

ومن بين أهم أسباب التهاب اللثة، عدم الاهتمام بتنظيف الفم والأسنان، والالتهابات البكتيرية، والتغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء الحمل، وتناول بعض أنواع الأدوية.

ومن أبرز أعراض التهاب اللثة، وتشمل أعراض الالتهاب نزيف اللثة عند فرك الأسنان بالفرشاة، وإحمرار اللثة، انتفاخها وحساسيتها الزائد، وانبعاث رائحة كريهة، أو طعم كريه، وظهور فجوات أو جيوب عميقة بين اللثة.