أماكن لن تتوقعها غير القدم وتحت الإبط تنبعث منها روائح كريهة.. وطريقة تنظيفها

مصراوي Masrawy

كتبت- هاجر حاتم:

المحافظة على النظافة الشخصية أمر أساسي وضروري، إلا أن بعض الأشخاص ممن يهتمون بأنفسهم قد تنبعث منهم روائح كريهة، دون فهم أسبابها، ويرجع ذلك إلى الاهتمام بالمناطق المعروفة بانبعاث الروائح الكريهة فقط مثل القدمين، وإخفاء مناطق أخرى نستعرضها كالتالي، وطرق تنظيفها.

- منطقة "السرة"

تحوي منطقة السرة على أكثر من 70 نوعًا مختلفًا من البكتيريا، مما تسبب في حدوث التهابات جلدية فضلًا عن الروائح الكريهة، وفي حالات أخرى قد تتسبب في تكتل بعض الحصوات "الزوائد الجلدية" وتنقل العدوى لباقي أجزاء الجسم، بحسب ما ذكرته مجلة womenshealth.

ويتم تنظيفها عن طريق "بخاخ" كحول غير ضار بالجلد، باستخدام "عود" قطن، ومن ثم مسحها بزيت الزيتون.

- منطقة تحت "الصدر"

خاصًة عند النساء، حيث تتجمع البكتيريا في هذه المنطقة، مع ارتداء حمالات الصدر طوال الوقت.

يتم تنظيفها عن طريق رش "بخاخ" الكحول للقضاء على البكتيريا بعد الاستحمام، ثم تنظيف المنطقة بزيت أوراق الشاي، أو الكاموميل، وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

- منطقة وراء الأذن

بسبب شكل الأذن، فإن البكتيريا تجد وراء الأذن منطقة جيدة للتجمع بها، مما تتسبب في تراكم الأوساخ، وانبعاث الروائح الكريهة.

يتم تنظيفها عن طريق استخدام قطنة مبللة، ويتم مسح الأذن بها، أو استخدام أعواد القطن، دون دفعها داخل الأذن، حتى لا تتسبب في دفع المادة الشمعية للدخول للأذن الداخلية مرة أخرى.

- الأعضاء التناسلية

بسبب الإفرازات التي تخرج من الجسم من هذه المناطق، فقد تكون هي أيضًا مركز لانبعاث الروائح الكريهة.

يتم تنظيفها عن طريق، تغيير الملابس الداخلية بشكل يومي، والمحافظة على جفاف هذه المنطقة لأن البكتيريا تتكاثر في الأماكن الرطبة، استخدام "غسول" العناية بالمناطق الحساسة "يباع في الصيدليات".