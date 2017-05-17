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الزراعة: ضبط 858 محلًا غير مرخص للمبيدات.. والتحفظ على الكميات المضبوطة

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الزراعة: ضبط 858 محلًا غير مرخص للمبيدات.. والتحفظ على الكميات المضبوطة الزراعة: ضبط 858 محلًا غير مرخص للمبيدات.. والتحفظ على الكميات المضبوطة

مصراوي Masrawy

ضبط محلًا غير مرخص للمبيدات

كتب - أحمد مسعد:

كشف تقرير رسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إجمالي عدد المحلات غير المرخصة والتي تم ضبطها خلال إبريل الماضي، والتي بلغت حوالي 858 محل في عدد من المحافظات.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء، إنه تم المرور خلال الشهر الماضي على حوالي 1252 محل لبيع المبيدات، وجد منها 858 محلا غير مرخص، وذلك ضمن حملات المرور والتفتيش على محلات وأسواق بيع وتداول المبيدات، لافتة إلى أنه تم أيضاً ضبط حوالي 416.6 لتر من المبيدات منتهية الصلاحية، و175 عبوة مختلفة السعات والأنواع بعضها غير مرخص أو منتهية الصلاحية.

وأكدت الوزارة، أنه تم تحرير المحاضر اللازمة لتلك المخالفات بتهم الاتجار في مبيدات غير مسجلة بوزارة الزراعة وأخرى منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، فضلاً عن التحفظ على كافة الكميات المضبوطة، لعرضها على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وشدد الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار تلك الحملات للرقابة والتفتيش على محلات الإتجار في المبيدات وكافة مستلزمات الإنتاج الزراعي، لرصد أية مخالفات أو حالات غش تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين، لافتاً إلى أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف.

وأوضح الوزير، أن هناك لجان مشكلة من الإدارة المركزية لمكافحة الآفات وأقسام الرقابة على المبيدات بالمحافظات والمعمل المركزي للمبيدات ومباحث وشرطة المسطحات المائية بالتنسيق مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، لضبط سوق المبيدات الزراعية بالمحافظات المختلفة.​

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