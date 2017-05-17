أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

الداخلية: مجموعات قتالية وخاصة لإزالة التعديات على أراضي الدولة -(صور)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ازالة التعديات على اراضي الدولة (1)ازالة التعديات على اراضي الدولة (1)

ازالة التعديات على اراضي الدولة (2)ازالة التعديات على اراضي الدولة (2)

ازالة التعديات على اراضي الدولة (3)ازالة التعديات على اراضي الدولة (3)

ازالة التعديات على اراضي الدولة (4)ازالة التعديات على اراضي الدولة (4)

كتب- علاء عمران:
تشن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، منذ صباح اليوم الأربعاء، حملات أمنية مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والمباني للواقعة على الأراضي الصحراوية، لفرض هيبة الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح .

وشملت الحملات محافظات "القاهرة-الجيزة- القليوبية- قنا-المنيا-أسيوط".

وخرجت مأموريات أمنية مكبرة تضم سيارات مدرعة، وعناصر قتالية من الأمن المركزي بالمشاركة البحث الجنائي بكل مديرية أمن فضلاً عن الاستعانة بمعدات ثقيلة " لوادر" لإزالة أي مخالفات.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث"

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر

"الأعلى لتنظيم الإعلام" يطالب السيسي بتحويل ادعاءات الإخوان إلى النائب العام

"الأعلى لتنظيم الإعلام" يطالب السيسي بتحويل ادعاءات الإخوان إلى النائب العام

أستاذ علوم سياسية: حوار السيسي مع الصحف القومية مختلف عن أحاديثه السابقة

أستاذ علوم سياسية: حوار السيسي مع الصحف القومية مختلف عن أحاديثه السابقة