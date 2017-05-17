أمن القاهرة يبدأ في تنفيذ خطة قرارات إزالة المعتدين على أراضي الدولة -(صور)

كتب - علاء عمران :

بدأت أجهزة الأمن بالقاهرة، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد عدد من المعتدين على الأرض ملك الدولة الكائنة بمنطقة عرب البراوي شرق سكة حديد البضائع كفر العلو حلوان، بمساحة 16 ألف متر مربع، وإزالة كافة الإنشاءات التي تم إقامتا على قطعة الأرض.

وقالت مديرية أمن القاهرة في بيان رسمي لها، حصل مصراوي على نسخه منه، اليوم الأربعاء، إنه تنفيذاً للتوجيهات الصادرة بشأن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة فقد بدأت المديرية بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد عدد من المعتدين على الأرض ملك الدولة الكائنة بمنطقة عرب البراوي شرق سكة حديد البضائع كفر العلو حلوان بمساحة 16 ألف متر مربع وإزالة كافة الإنشاءات التي تم إقامتا على قطعة الأرض.