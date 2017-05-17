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تعليم سوهاج تنفي تسريب امتحان "الدراسات الاجتماعية "

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تعليم سوهاج تنفي تسريب امتحان "الدراسات الاجتماعية " تعليم سوهاج تنفي تسريب امتحان "الدراسات الاجتماعية "

مصراوي Masrawy

محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

نفى محمد حسام، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، ما تردد من تسريب امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، ببعض مدارس المحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن التسريب معناه أن يكون الامتحان لدى الطلاب قبل دخول وقت الامتحان، موضحا أن امتحانات الشهادة الاعدادية لم تشهد أي تسريب أو أشياء أخرى من شأنها تعطيل عملية الامتحانات .

يذكر أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج يبلغ 67 ألفا و144 طالبا وطالبة، موزعين على 412 لجنة على مستوى 11 إدارة تعليمية.

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