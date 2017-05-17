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وفد إنجليزي يزور منطقة آثار تونا الجبل بملوي

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وفد إنجليزي يزور منطقة آثار تونا الجبل بملوي وفد إنجليزي يزور منطقة آثار تونا الجبل بملوي

التحرير

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استقبلت منطقة آثار تونا الجبل بمركز ملوي بالمنيا، وفدًا سياحيًا إنجليزيًا قادم من منطقة آثار بني حسن وزاوية سلطان لزيارة المعالم السياحية والأثرية، والتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة بمنطقة آثار تونا الجبل، وذلك عقب الاكتشاف الاثرى الجديد بالمنطقة.

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قال فرج عبد العزيز مدير مكتب تنشيط السياحة بمنطقة تونا الجبل: إن الزائرين استمعوا لشرح حول الكشف الأثرى الجديد كما قاموا بزيارة المعالم الأثرية بالمنطقة، وهى مقبرة بيتوزيرس ومقبرة ايزادورا والساقية الرومانية ومقبرة الإيبس والقردة المقدسة المحنطة والسراديب ولوحة الحدود للملك إخناتون ونفرتيتي.

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التحرير

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