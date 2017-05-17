أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

هجرس: لا أعلم شيئا عن مصير «الجمعيات الأهلية»

Google+ Print
هجرس: لا أعلم شيئا عن مصير «الجمعيات الأهلية» هجرس: لا أعلم شيئا عن مصير «الجمعيات الأهلية»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنها لا تعلم شيئا عن مصير قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة الجلسة العامة عليه، سواء موجود داخل البرلمان أو في الأمانة العامة أو تم إرسالة لرئاسة الجمهورية.

وأضافت هجرس، لـ«التحرير»، أنه ليس هناك مشكلة في مراجعة القانون من جديد في الوقت الحالي، لـيكون أفضل من إصدار القانون ثم تعديله، لكن إجراءات تحريك القانون للرئاسة مهمة أمانة المجلس وهيئة المكتب.

شاهد أيضا

وأشارت النائبة إلى أنه في بداية مناقشة قانون الجمعيات بالمجلس، ذهب بعض أصحاب الجمعيات الأهلية الصغيرة لرئيس الجمهورية واعترضوا على القانون، بأنه يخدم الجمعيات الكبيرة ويضيق الخناق عليهم بالرغم من أنهم لهم دور أكثر من الجمعيات الأخرى، ويقدمون خدمات لفئات كثيرة مهمشة في المجتمع، وأوضحت أن القانون حتى الآن لم يعد للجنة التضامن مرة أخرى.

كان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، صرح مؤخرًا بأن قانون الجمعيات الأهلية لا يزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة بعض النصوص في الصياغة قائلا: «هو طول شوية بس هيصدر قريبا».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات