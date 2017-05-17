هجرس: لا أعلم شيئا عن مصير «الجمعيات الأهلية»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إنها لا تعلم شيئا عن مصير قانون الجمعيات الأهلية بعد موافقة الجلسة العامة عليه، سواء موجود داخل البرلمان أو في الأمانة العامة أو تم إرسالة لرئاسة الجمهورية.

وأضافت هجرس، لـ«التحرير»، أنه ليس هناك مشكلة في مراجعة القانون من جديد في الوقت الحالي، لـيكون أفضل من إصدار القانون ثم تعديله، لكن إجراءات تحريك القانون للرئاسة مهمة أمانة المجلس وهيئة المكتب.

شاهد أيضا

وأشارت النائبة إلى أنه في بداية مناقشة قانون الجمعيات بالمجلس، ذهب بعض أصحاب الجمعيات الأهلية الصغيرة لرئيس الجمهورية واعترضوا على القانون، بأنه يخدم الجمعيات الكبيرة ويضيق الخناق عليهم بالرغم من أنهم لهم دور أكثر من الجمعيات الأخرى، ويقدمون خدمات لفئات كثيرة مهمشة في المجتمع، وأوضحت أن القانون حتى الآن لم يعد للجنة التضامن مرة أخرى.

كان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، صرح مؤخرًا بأن قانون الجمعيات الأهلية لا يزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة بعض النصوص في الصياغة قائلا: «هو طول شوية بس هيصدر قريبا».