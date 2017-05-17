ننشر تفاصيل قرعة أراضي مدينتي «ناصر» و«غرب قنا» الجديدة

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، غلق باب الحجز لـ500 قطعة أرض سكنية مميزة، تم طرحها بمدينتى "ناصر" بغرب أسيوط -250 قطعة أرض-، و"غرب قنا" -250 قطعة أرض-، أمس الأول الإثنين، بمساحات تتراوح بين 500 و700 متر، لإقامة فيلات وعمارات سكنية، موضحاً أن هناك 690 مواطنًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة "ناصر"، و409بمدينة "غرب قنا"، بينما تم سحب 1698 كراسة شروط بمدينة "ناصر"، و975 بمدينة"غرب قنا".

ورغم أن وزير الإسكان أكد أنه سيتم استيعاب جميع الحاجزين، وكل من دفع مقدم الحجز سيحصل على قطة أرض، إلا نه سيتم اجراء قرعة علنية لتحديد موقع القطعة التى سيحصل عليها الحاجز فقط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة لاحقًا بحضور الجهات المعنية والرقابية ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه باستيعاب جميع حاجزى الأراضى السكنية المميزة، التى طرحتها الوزارة، بالمدينتين، وكل من يتقدم للحجز، ويدفع المقدم، سيحصل على قطعة أرض، خاصة أن هذا هو الطرح الأول للأراضى بالمدينتين الجديدتين، مؤكدًا أنه سيتم إجراء القرعة.

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وأكد الوزير أنه تم تكليف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بسرعة الانتهاء من توصيل المرافق اللازمة بالمدينتين الجديدتين، وبدء التخطيط لتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى، ومتوسط بالمدينتين، مع الإعلان عن الحجز للمواطنين.

وأضاف المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية: بالنسبة لنظام السداد لمن سيحصل على قطعة أرض مميزة بالقرعة، كالتالى: يتم استكمال سداد نسبة 25% بالإضافة إلي (1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء) من إجمالي قيمة الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي الثمن علي 3 أقساط سنوية متساوية ومتتالية، يستحق القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز مدينة أسيوط الجديدة، بالنسبة لمدينة "ناصر" بغرب أسيوط، وباسم جهاز مدينة قنا الجديدة، بالنسبة لمدينة "غرب قنا"، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم الأرض خلال 12 شهرًا من تاريخ استكمال سداد نسبة الـ25% من إجمالي قيمة الأرض، ويتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة شروط الطرح.