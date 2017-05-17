أبوحامد: اعتبارات سياسية وراء تأخر إرسال «الجمعيات الأهلية» للرئاسة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

«لائحة المجلس أو الدستور لا يلزمان بإرسال القانون بعد الموافقة عليه في الجلسة العامة بشكل مباشر لرئيس الجمهورية، ولم يحددا فترة زمنية بين موافقة الجلسة العامة علي القانون وبين وإرسالة للرئيس»، هكذا كان تعليق النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، عن عدم إرسال قانون الجمعيات الأهلية ليصدر من رئاسة الجمهورية حتى الآن.

وأضاف أبو حامد لـ«التحرير»، أنه موقف تقديري لرئيس المجلس وهيئة المكتب، باختيار وقت مناسب، لافتا إلى أن تصريحات النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان حول إجراء مراجعات على قانون الجمعيات الأهلية المقصود بها ضبط الصياغة قانونيًا وهذا من حق هيئة المجلس واللجنة العامة.

وأوضح النائب أنه لن يحدث أي تغيرات في أحكام القانون، كما أيضا من حقه دراسة موعد مناسب لإرسالة لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القانون في البرلمان ولم يرسل للرئاسة، ولفت إلى أن دور لجنة التضامن والجلسة العامة انتهى، لكن لو طلب الرئيس السيسي إعادة المداولة على القانون بعد وصوله إليه ومراجعته، ستنظر فيه اللجنة مرة أخرى.

شاهد أيضا

ورجح أبو حامد، أن يكون سبب تأخير إرسال القانون للرئاسة اعتبارات سياسية، موضحا أنه شيء لا يسيء للبرلمان ويحسب لهيئة مكتب المجلس أنها تختار موعد مناسب لإصدار وإرسال القوانين، مشيرا إلى أن قيادة المجلس تؤدي دورها بشكل محترف.

ولفت إلى، أنه تم الأخذ بملاحظات الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات، حول القانون أثناء مناقشته في البرلمان، بنسة 100% .

كان النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، صرح مؤخرًا بأن قانون الجمعيات الأهلية لا يزال بحوزة المجلس، بسبب مطالبات بمراجعة بعض النصوص في الصياغة قائلا: «هو طول شوية بس هيصدر قريبا».