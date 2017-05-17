«القابضة للمياه»: بدء تركيب عدادات «مسبوقة الدفع» خلال شهرين

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وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المجمعة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016.

واستعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة، الموقف العام لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى في المحافظات، قائلا: "تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب على مستوى الجمهورية نحو 96%، ويبلغ عدد الاشتراكات 14.61 مليون اشتراك، وتبلغ كمية المياه المنتجة 9.23 مليار متر مكعب في السنة، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية إلى 298 لترا يوميًا.

وتابع رسلان: "يتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة، مقسمة كالتالي: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب 520 رافعًا، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، وتشمل مصادر المياه 89% سطحي، و 10.74% ارتوازي، و0.26% تحلية".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة أنه تم التعاقد لتوريد 245 ألف عداد مياه منزلي مسبق الدفع للشركات التابعة، ومن المقرر تركيب أول عداد خلال شهرين، موضحًا أن إنجاز الأعمال والتوريدات تأثرت بالتغيرات في سعر صرف الجنيه، كما تم توريد وتركيب حوالي 5 ملايين عداد مطور، ويجري توريد باقي كميات العدادات للعام المالى بإجمالي حوالي 900 ألف عداد.

وأشار رسلان إلى أنه تم تطبيق منظومة إدارة القراءات والتحصيل باستخدام الوحدات المحمولة "Hand held" بشركات (الفيوم، بنى سويف، المنيا)، ويجري تعميمها بباقي الشركات، وتحقق هذه المنظومة العديد من النتائج الإيجابية، ومنها: (تعمل الفواتير المصدرة المبنية على قراءات سليمة على زيادة ثقة العميل وتحسين معدلات التحصيل - يعمل النظام الآلي على متابعة لحظية للمحصلين مما يرفع نسبة التحصيل - يساعد النظام في حصر التوصيلات غير القانونية مما يقلل الفاقد التجاري - توفير بيانات دقيقة لتخطيط إداري أفضل).

وفيما يتعلق باستخدام نظم المعلومات الجغرافية "GIS"، أكد رسلان أنه تم الانتهاء من تحديث خرائط الأساس بنسبة 92 %، وخرائط شبكات المياه بنسبة 91 %، وتم الانتهاء من خرائط شبكات الصرف الصحي بنسبة 65 %، وتم الانتهاء من أطلس كلسترات الصرف الصحى، وأطلس المحطات والروافع، وأطلس الترع والمصارف، ويجرى العمل بصورة دورية في أطلس المناطق الساخنة، وأطلس الإحلال والتجديد، وأطلس المعدات والمولدات، كما يجرى العمل بصورة دورية مع إدارة الفاقد والتسرب، ويجري العمل أيضاً في أطلس الغابات الشجرية، وأطلس الصرف الصناعي، وأطلس جودة مياه الشرب، وأطلس وحدات الترشيح الطبيعي.

ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أنه تم تفعيل تطبيقات الربط مع بعض الإدارات كإدارة التحصيل وإدارة التشغيل والصيانة والخط الساخن ببعض الشركات، ويجرى التطبيق على باقي الشركات، كما يجري الربط مع نظام تتبع مسارات السيارات بشركة صرف الإسكندرية، وشركة دمياط.

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وأوضح رسلان أن نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية تصل إلى حوالي 56%، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر، و16% على مستوى الريف، بعدد اشتراكات 7.37 مليون اشتراك، ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400 محطة (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440 رافعًا، ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم.

وحول منظومة مراقبة جودة مياه الشرب بالجمهورية، أشار رسلان إلى أن عدد العاملين بالجودة على مستوى الشركات التابعة 3513 ما بين كيميائي، وفنى، وعامل، ويبلغ المعامل التابعة للشركة كالتالى: المعمل المرجعي بالشركة القابضة (معمل لمياه الشرب، معمل للصرف الصحى)، والمعامل المركزية بالشركات التابعة (14 معملاً لمياه الشرب، و6 معامل للصرف الصحى) وفى الشركات التى لا يوجد بها معمل مركزى يقوم بدوره أحد معامل المحطات المجهزة، بجانب 352 معملاً بمحطات المياه، و219 معملاً بمحطات الصرف الصحى، و166 معملاً فرعياً تقوم بمراقبة جودة مياه الشرب بأكثر من عملية مياه، بالإضافة إلى 252 معملاً متنقلاً وسيارة لجمع العينات، ويبلغ إجمالى عدد العينات التى يتم اختبارها 2.5 مليون عينة تقريباً فى السنة، باستخدام أحدث الأجهزة في إجراء التحاليل المعملية، موضحاً أن منظومة الجودة حاصلة على شهادتى (ISO 17025 - ISO 9001)، ويتم إدارة منظومة مراقبة جودة مياه الشرب بالجمهورية من خلال الجهات التالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ووزارات الصحة والبيئة والموارد المائية والري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تطبيق برنامج ميكنة الصيانة (MASTER) بـ463 محطة مياه وصرف، بنهاية العام المالى 2016/2017، بزيادة 130 محطة عن العام الماضى، كما أن هناك 104 محطات حاصلة على شهادة الإدارة الفنية (TSM)، بنهاية العام المالى 2015/2016 (54 محطة مياه "4.2 مليون م3/يوم" - 42 محطة معالجة صرف صحى "2.1 مليون م3/يوم" + رافعا صرف صحى - 3 شبكات مياه - 3 شبكات صرف صحى)، ومن المخطط حصول 152 محطة على شهادة (TSM)، بنهاية العام المالى 2016/2017.

وأوضح أنه تم عقد 315 دورة تدريبية للعاملين على دخول الأماكن المغلقة وتسريب الكلور، وذلك فى إطار تدريبات السلامة والصحة المهنية.

وحول جهود الشركة فى ترشيد الطاقة، قال رسلان: "في إطار تحسين معامل القدرة بالشركات التابعة، تم تلاشى غرامة معامل القدرة لـ133 موقعًا بـ17 شركة تابعة بالعام المالي 2015/2016، بإجمالي مبالغ 11 مليون جنيه، باستخدام النظم الحديثة لترشيد استهلاك الطاقة الكهربية، ولوحات تحسين معامل القدرة، كما تعمل الشركة على تقليل الفاقد والكشف عن التسرب، من خلال الاستراتيجية التالية: (المراقبة، إدارة الضغوط، دراسة تقليل الفاقد بكل منطقة DMA، تقسيم الشبكات إلى مناطق DMA لتنفيذ برنامج الاتزان المائي، دعم الجهات المانحة لتقليل الفاقد بالشبكات، تفعيل خطط المسح الميداني للشبكات، دعم جميع الإدارات بأجهزة الكشف عن التسرب، إنشاء إدارات الفاقد بجميع الشركات التابعة)، واستخدام التحليل الهيدروليكى لمناطق الدراسة، وكنموذج تطبيقى، تم إجراء تجربة عزل حى الزمالك ودراسة الفاقد به، حيث كانت نسبة الفاقد من التسرب قبل التجربة 31.24 %، ووصلت النسبة بعد التجربة 20.7 %.

وقال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي: "يتم إعادة استخدام مياه الصرف الصحي في زراعة الغابات الشجرية بمحافظات: الأقصر، البحر الأحمر، وسوهاج، حيث يتم زراعة نبات الكايا، وهو من أجود وأغلى أنواع الخشب فى العالم، وتقدمت بعض الشركات العاملة فى مجال صناعة الأخشاب بطلب لشراء الأشجار الخشبية المنتجة من الشركات التابعة لمدة 3 سنوات قادمة، كما يتم زراعة نبات "الهوهوبا" لإنتاج بذور يستخلص منها الوقود الحيوي، بجانب زراعة نبات "الجاتروفا".

وأضاف رسلان أنه بالنسبة لخدمة عملاء الشركة ومتابعة الشكاوى، وصل عدد الشكاوى الواردة للخطوط الساخنة بـ25 شركة لعام 2015/2016، 1.6 مليون شكوى تم التعامل معها، كما يوجد 128 مركزًا لخدمة العملاء على مستوى الشركات التابعة، وتم الانتهاء من توحيد تصميمات منافذ خدمة العملاء بـ10 شركات تابعة، كما يتم التواصل مع جميع وسائل الإعلام لنشر أخبار الشركة، ونفى الشائعات من أجل وصول المعلومات الصحيحة للمواطنين.