أمن القاهرة يسترد 320 فدانًا من أراضي الدولة

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شنت القطاعات الأمنية المختلفة بمديرية أمن القاهرة، حملة موسعة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، لتنفيذ كافة قرارات إزالة التعديات على أراضي الدولة.

واستهدفت الحملة، التى قادها اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة ضد عدد من المعتدين على الأرض ملك الدولة الكائنة بمنطقة عرب البراوي شرق سكة حديد البضائع كفر العلو بحلوان.

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وأسفرت جهود الحملة عن استرداد 320 فدانا من أراضى الدولة وإزالة التعديات الكائنة على مساحة 16 ألف متر مربع منها، والتى اشتملت على غرف مبنية بالطوب الأبيض وأسقف خشبية تم إزالتها.