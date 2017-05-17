سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن علاوة الـ10%

التحرير

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وافق مجلس النواب على مشروع قانون منح علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

ويمنح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، اعتبارًا من أول يوليو، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل.

وتستعرض "التحرير" في هذا التقرير مجموعة من الأسئلة والأجوبة حول قواعد صرف العلاوة الجديدة فيما يلى:

-ما هى قيمة العلاوة؟

تصرف العلاوة الجديدة بحد أدنى 65 جنيهًا، وحد أقصى 120 جنيهًا.

-ما هى الجهات المستفيدة من العلاوة؟

العاملون بالجهاز الإداري، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية الدائمين والمؤقتين بمكافاة شاملة، وذو المناصب العامة، والربط الثابت من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأيضًا العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وأعضاء الهيئات الطبية وأساتذة الجامعات والهيئات القضائية.

-كم عدد الموظفين المستفيدين من العلاوة؟

3 ملايين عامل.

-متى يتم احتساب العلاوة؟

يتم احتسابها وصرفها اعتبارًا من أول يوليو 2016، بحيث تنضم للأجر الأساسي من ذلك التاريخ، وليس بعد 5 سنوات مثل العلاوات السابقة، وذلك تيسيرًا على العاملين بالجهات المستفيدة.

-كيف يتم احتساب العلاوة؟

تحسب العلاوة الجديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسي، أو ما يقابله من المكافأة الشاملة فى 30 يونيو 2016، أو عند التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بالنسبة للفئات المستفيدة من العلاوة بحد أدنى 65 جنيهًا وأقصى 120 جنيهًا، ويستمر صرف العلاوة في السنوات التالية بذات القيمة وقت حسابها.

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-هل يحصل العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام على العلاوة الجديدة؟

نعم.. حيث حدد القانون منح العاملين بشركات القطاع العام و قطاع الأعمال العام، علاوة خاصة بما لا يجاوز 10% من الأجر الأساسى في 30 يونيو 2016، وذلك اعتبارًا من أول يوليو 2016 مع مراعاة الحدين الأدنى والأقصى المنصوص عليهما فى المادة الأولى من القانون رقم 16 لسنة 2017، على أن تضع الشركات الضوابط الخاصة بصرف هذه العلاوة.

-هل تؤثر العلاوة الجديدة على حوافز ومكافآت العاملين؟

لا.. حيث نصت قواعد العلاوة على استمرار العاملين والمستفيدين بهذه العلاوة في صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية والأعمال الإضافية والبدلات وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها - بخلاف المزايا التأمينية - التي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام قانون منح العلاوة الخاصة لعام 2016، بعد تحويلها إلى نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة - على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق لهم عن ذلك الأجر الذي استحق لهم في تاريخ إصدار قانون منح العلاوة الدورية رقم 16 لسنة 2017.

-هل سيتم صرف العلاوة الجديدة بشكل شهرى؟

نعم.. حيث نص قرار وزير المالية رقم 125 لسنة 2017، على استمرار صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% شهريا وفى المواعيد المقررة دون تأخير.

-متى سيتم الصرف الفعلى للعلاوة؟

تصرف العلاوة الجديدة للعاملين الأسبوع المقبل مع راتب شهر مايو، وقبل حلول شهر رمضان الكريم.

-هل سيتم تقسيط العلاوة على عدة شهور أم ستصرف كاملة؟

تصرف العلاوة الجديدة كاملة بقيمة 100% على دفعة واحدة، وبأثر رجعي بداية من شهر يوليو 2016، أي سيحصل الموظف على نحو 11 شهرًا.

-ماذا عن تمويل قيمة العلاوة؟

يتم خصم قيمة العلاوة الجديدة شهريًا من اعتمادات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين بموازنة كل جهة، على أن توافي تلك الجهات وزارة المالية في موعد غايته آخر مايو 2017 بموقف الصرف الفعلي واحتياجاتها لتعزيز مخصصات الأجور، وفي حدود ما لا يجاوز قيمة العلاوة، ويسري ذلك أيضًا على الهيئات الاقتصادية.

-ما هى تكلفة العلاوة؟

ستكلف العلاوة الخزانة العامة نحو 3.2 مليار جنيه.