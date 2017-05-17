المتحدث العسكري: اكتشاف نفق بعمق 10 أمتار بشمال سيناء.. وضبط 12 مهربًا

كتب - مصطفى المنشاوي:



قال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، إن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات ومواد التهريب أثناء محاولة تهريبها عبر منطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية، واكتشاف نفق خرساني على عمق 10 أمتار على الشريط الحدودي بشمال سيناء.



وأضاف في بيان اليوم الأربعاء، أن قوات حرس الحدود تواصل جهودها في توجيه ضرباتها القاصمة للعناصر الإجرامية وتجار المواد المخدرة التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، وذلك في إطار جهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي والإجرامي.



وأوضح الرفاعي أن قوات حرس الحدود تمكنت من ضبط 8 عربات دفع رباعي بمنطقة بحر الرمال الأعظم على الحدود الغربية محملة بنصف طن لجوهر الحشيش، فضلا عن 3 ملايين و300 ألف قرص مخدر، وبندقتين قناصة، بندقتين آليتين، رشاش كلاشنكوف، 1550 طلقة أنواع مختلفة،7500 قاروصة سجائر، هاتفين ثريا، بالإضافة إلى ضبط 12 فردًا من المهربين وتدمير عربتين دفع رباعي بواسطة القوات الجوية أثناء أعمال المطاردة ومحاولتهم الهرب.



وأضاف أنه بالتزامن مع ذلك تم اكتشاف نفق خرساني على عمق 10 أمتار على الشريط الحدودي بشمال سيناء تستخدمه العناصر التكفيرية في أعمال التهريب، بالإضافة لضبط 3 قنابل دفاعية و3 خزن بندقية آلية خاصة بالعناصر التكفيرية جنوب مدينة رفح.