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88.7 % نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

88.7 % نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية بالإسكندرية امتحانات الشهادة الابتدائية

الإسكندرية - محمد عامر:

اعتمد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإبتدائية بجميع مدارس المحافظة، بنسبة نجاح بلغت 88.7%.

وقال جمعة ذكري، وكيل أول وزراة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات على مستوى المحافظة بلغ 95 ألفا و597 طالبا وطالبة، حضر منهم 89 ألفا و705 طلاب.

وأضاف وكيل أول وزراة التربية والتعليم بالإسكندرية، في تصريحات صحفية له، أن عدد الناجحين يقدر بـ 79 ألفا و597 طالبا وطالبة.

عدد-الطلاب-ونسبة-النجاح

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