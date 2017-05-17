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بالصور.. إزالة 211 اعتداء على منافع الري بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إزالة 211 اعتداء على منافع الري (1)إزالة 211 اعتداء على منافع الري (1)

إزالة 211 اعتداء على منافع الري (2)إزالة 211 اعتداء على منافع الري (2)

إزالة 211 اعتداء على منافع الري (3)إزالة 211 اعتداء على منافع الري (3)

إزالة 211 اعتداء على منافع الري (4)إزالة 211 اعتداء على منافع الري (4)

إزالة 211 اعتداء على منافع الري (5)إزالة 211 اعتداء على منافع الري (5)

إزالة 211 اعتداء على منافع الري (6)إزالة 211 اعتداء على منافع الري (6)

المنوفية مروة فاضل:

شنت مديرية أمن المنوفية، حملة أمنية مكبرة لإزالة الاعتداءات على منافع الري والصرف بمركز الباجور، اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء عبد السلام الشريف، مساعد مدير الأمن للشؤون المتخصصة.

نفذت الحملة 211 قرار إزالة اعتداءات على أملاك الري والصرف وحماية النيل، بمشاركة قسمي البيئة والمسطحات وقوات من الشرطة والوحدة المحلية.

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