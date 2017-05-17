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إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة بالمنيا

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إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة بالمنيا إغلاق 10 منشآت طبية مخالفة بالمنيا

مصراوي Masrawy

مديرية الصحة بالمنيا،

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن ترخيص 25 منشأة صحية خاصة، واستصدار قرارات غلق لـ10منشآت أخرى مخالفة بين مراكز طبية وعيادات خاصة ومعامل وصيدليات، خلال حملة تفتيشية ومرورية مكبرة نظمتها مديرية الصحة من خلال إدارة العلاج الحر على مستوى مراكز المحافظة، بهدف إعادة الانضباط إلى المنظومة الصحية داخل تلك المنشآت الخاصة، والحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم.

وقالت الدكتورة أمنية رجب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الحملة أسفرت أيضاً عن تحرير 15 محضرا بمخالفات لعدد من الصيدليات، لعدم تواجد مدير للصيدلية.

وأشارت إلى أن قرارات الإغلاق جاءت لعدم وجود ترخيص عمل لهذه المنشآت الصحية، وعدم مطابقة المواصفات الصحية ومخالفة شروط وزارة الصحة، وعدم تطبيق برنامج مكافحة العدوى.

وأضافت وكيل الوزارة أنه في مجال مراقبة الأغذية، تم تحرير 340 محضر أغذية، خلال حملة تفتيشية مكبرة نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع مديرية والطب البيطري، أسفرت عن إعدام 3804 كيلو من المواد الغذائية و324 لترا من المواد السائلة.

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مصراوي Masrawy

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