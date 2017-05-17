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وفد إنجليزي يزور منطقة آثار "تونة الجبل" بالمنيا

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وفد إنجليزي يزور منطقة آثار "تونة الجبل" بالمنيا وفد إنجليزي يزور منطقة آثار "تونة الجبل" بالمنيا

مصراوي Masrawy

وفد إنجليزي يزور منطقة آثار تونة الجبل

المنيا ــ ريمون الراوي:
زار وفد إنجليزي منطقة تونة الجبل الأثرية جنوب المنيا، وهو أول وفد أجنبي يزور المنطقة بعد الكشف الأثري الجديد لمقبرة ضخمة تضم ١٧ مومياء وبرديات، والذي أعلن عنه الدكتور خالد العناني، وزير الآثار السبت الماضي.

وقال فرج عبد العزيز، مدير مكتب تنشيط السياحة بتونة الجبل: "إن السائحين الإنجليز عند وصولهم تساءلوا عن الاكتشاف ومكانه، وهل يمكنهم رؤيته، فقمنا بالإجابة على تلك الأسئلة مع الاعتذار لهم لعدم رؤيته لأنه غير ّح بذلك، مع تقديم شرح مبسط عن الاكتشاف، ثم زاروا كافة المواقع الأثرية المصرح بزيارتها بالمنطقة".

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