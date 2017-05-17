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عصابة تستعين بـ"تماسيح" لحماية أموالهم من الشرطة

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عصابة تستعين بـ"تماسيح" لحماية أموالهم من الشرطة عصابة تستعين بـ"تماسيح" لحماية أموالهم من الشرطة

مصراوي Masrawy

عصابة تستعين بـ"تماسيح" لحماية أموالهم من الشرطة

كتب - هشام عواض:

يبتكر أفراد العصابات طرق مختلفة سواء لتهريب بضائعهم أو تأمينها من اللصوص الآخرين أو من رجال الشرطة، لذا كنوع من الابتكار لجأت عصابة هولندية إلى استخدام التماسيح.

استعانت عصابة إجرامية هولندية بتماسيح لحماية غرفة استخدموها كمخبأ للأموال المسروقة بالإضافة إلى أسلحة ومخدرات، بحسب موقع "dutch news".

وألقي القبض على عصابة مكونة من 10 مجرمين، تراوحت أعمارهم بين 24 و61 عامًا، في فبراير الماضي لتشكيلهم كبيرة للاتجار في المخدرات المصنعة مثل المواد المنشطة "ميثامفيتامين" والمنبهات "أمفيتامين".

وخلال الحملة الأمنية لمداهمة منازل المشتبه بهم، عثرت الشرطة على 300 ألف يورو نقدًا، وعدة كيلوجرامات من الميثامفيتامينات تقدر قيمتها بنصف مليون يورو، فضلاً عن أسلحة وذخيرة ومخدر الحشيش.

وبحسب تقرير الشرطة الهولندية، فأن الجانب الأكبر من المال كان داخل حقائب في غرفة يقوم على حراستها تمساحان، وأوضحت الشرطة في بيانها أنه "من أجل الوصول للمال، يتعين على اللص المفترض أن يتغلب على التماسيح ".

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مصراوي Masrawy

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