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الأمن اللبناني يوقف 6 اشخاص بتهمة الإرهاب والتعامل مع إسرائيل

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الأمن اللبناني يوقف 6 اشخاص بتهمة الإرهاب والتعامل مع إسرائيل الأمن اللبناني يوقف 6 اشخاص بتهمة الإرهاب والتعامل مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

الأمن اللبناني

بيروت (د ب أ )

أوقفت القوى الأمنية اللبنانية ستة أشخاص في منطقة مرجعيون جنوب البلاد لارتباطهم بتنظيمات وإرهابية وبتنظيمات مسلحة سورية متعاملة مع إسرائيل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية اليوم الأربعاء أن "المديرية الاقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة في محافظة النبطية ( جنوب لبنان) تمكنت من توقيف ستة أشخاص (لبنانيون وسوريون في منطقة مرجعيون لارتباط بعضهم بالتنظيمات الارهابية والبعض الآخر بالتنظيمات المسلحة السورية المتعاملة مع اسرائيل".

وأضافت الوكالة أن المديرية المذكورة أوقفت "سوريين اثنين دخلا البلاد خلسة احدهما شارك في عملية خطف".

وحسب الوكالة ، عمدت المديرية " في وقت لاحق الى توقيف ستة سوريين دخلوا البلاد خلسة وآخر مرتبط بتنظيم داعش الارهابي وسلمت جميع الموقوفين الى القضاء المختص بعد اجراء التحقيقات اللازمة بحقهم".

وتقول الأجهزة الأمنية اللبنانية إن لديها العديد من الموقوفين الذين يدلون باعترافات عن أشخاص لديهم ارتباطات بتنظيمات إرهابية، ويسعون لتنفيذ عمليات أمنية خطرة في لبنان، بالتنسيق مع داعش سورية.

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