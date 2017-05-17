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مسجل خطر يحوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

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مسجل خطر يحوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة مسجل خطر يحوّل منزله إلى ورشة لتصنيع الأسلحة بالبحيرة

مصراوي Masrawy

ورشة لتصنيع الأسلحة

البحيرة – أحمد نصرة:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم الأربعاء، عاطلا حول منزله بقرية الضهرية، مركز إيتاي البارود، إلى ورشة لتصنيع الأسلحة، بغرض الاتجار فيها.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث المركز، بإدارة مسجل خطر "عبد الكريم. ش. ع"، 40 عاما، سابق اتهامه في 6 قضايا، ورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية بمنزله والاتجار بها.

داهمت الشرطة، المسكن، وضبط المذكور وبحوزته "2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، وطبنجة عيار 9 مم مطموسة الأرقام، ومنقلة حديدية، و4 ماسورة، و7 قطع خشبية مقبض، وفرشة نظافة، و2 مفك مختلف".

أقر المتهم بإدارته للورشة لتصنيع وبيع الأسلحة النارية وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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