اليوم.. "جنايات المنيا" تنظر استشكال حبس 7 محامين بتهمة إهانة القضاء

المنيا ـــ ريمون الراوي:

تنظر محكمة جنايات المنيا، جنوب، برئاسة المستشار طارق وصفي، اليوم الأربعاء، الاستشكال على الحكم الصادر بحبس 7 محامين من أبناء مركز مطاي شمال المنيا، في قضية إهانة القضاء.

من جهته، قال محمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، في تصريحات صحفية اليوم: إنه من المقرر أن يحضر سامح عاشور نقيب المحامين للترافع أمام الدائرة الجديدة التي تنظر الاستشكال".

وأوضح "الكسار"، أن محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رفضت الاثنين الماضي، نظر الاستشكال المقدم على حبس 7 محامين بمركز مطاي لاستشعارها الحرج، وقررت رد طلبه إلى محكمة استئناف بنى سويف لتحديد دائرة جديدة غير ذات الدائرة التي أصدرت الحكم الأول.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار معوض محمد محمود، أصدرت حكمًا، في مارس الماضي، بحبس 7 محامين من أبناء مركز مطاي بالسجن 5 سنوات لكل منهم، على خلفية واقعة اعتدائهم على القاضي أحمد فتحي جنيدي في مارس 2013 داخل المحكمة، واتهامهم بتعطيل الأعمال المصلحية والتحريض على التظاهر، طبقًا لحيثيات الحكم.