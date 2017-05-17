بالفيديو- أسرة كريستيانو رونالدو تزور المتحف المصري

كتبت-نسمة فرج:

وصلت، منذ قليل، أسرة كريستيانو رونالدو، نجم البرتغال وريال مدريد، إلى المتحف المصرى في التحرير.

وتضم أسرة رونالدة، والدته وشقيقتيه، وزوج والدته، وصديقة والدته، ومدير أعمال شقيقته المطربة كاتيا.

وكانت الأسرة وصلت، أمس الثلاثاء، إلى مطار القاهرة على متن الطائرة المصرية القادمة من مدريد، حيث أنهت سلطات المطار إجراءات وصولهم من صالة "4" المخصصة للطائرات الخاصة.

وأبدت أسرة نجم ريال مدريد إعجابها بمقتنيات المتحف المصري.