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بالصور.. أتذكرون الحصان المصنوع من "الخردة"هكذا أصبح شكله بعد التشوه

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مصراوي Masrawy

الحصان بعد طلائه ب البويهالحصان بعد طلائه ب البويه

الحصان بعد طلائه ب البويهالحصان بعد طلائه ب البويه

الحصان بعد طلائه ب البويهالحصان بعد طلائه ب البويه

الحصان قبل طلائهالحصان قبل طلائه

الحصان قبل طلائهالحصان قبل طلائه

الحصان قبل طلائهالحصان قبل طلائه

أتذكرون الحصان المصنوع من "الخردة".. هكذا أصبح شكله بعد التشوهأتذكرون الحصان المصنوع من

كتبت- هاجر حاتم:

بعد الاهتمام الكبير من الإعلام حول تمثال الحصان المصنوع من الخردة، في محافظة الزقازيق بالشرقية، كان للحي رأي آخر، إذ طالبت بتجديد شكل الحصان، مما غير من ملامحه تمامًا.

حيث قام بعض المسؤولون بالمحافظة بطلاء الحصان "بويه" مما محى شكله الأصلي، وهدم فكرته الأساسية المبينة على تجميع الخردوات، وإخراج عمل فني منها، كما قاموا بترك الذيل والحوافر بلون الحديد.

وعبر الفنان التشكيلي حسام حسين صاحب فكرة صنع هذا الحصان، عن أسفه الشديد لما حدث لتمثاله الفني، بعد قرار المسؤولين بطلاء الحصان، وذلك خلال حسابه الرسمي عبر فيسبوك.

وأضاف حسين "ضاعت قيمه الخامه التي هي قيمه العمل في النحت بالخرده اي ضاع الحصان وضاع الشكل الجمالي واصبح مسخ وقبح بعد ان كان فخر ......اصرار علي القبح حسبي الله ونعم الوكيل".

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