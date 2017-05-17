"يارجال العالم اتحدوا"..ذكور يتعرضون للعنف والتحرش في دولة عربية

كتبت- ميرا ماهر

ارتفع في السنوات الأخيرة عدد النساء اللاتي يتعرضن للعنف، لكن من غير المألوف وجود رجال يتعرضون للضرب من قبل زوجاتهم أو للتحرش في الشارع، وذلك بحسب ما كشفت عنه نتائج جمعية الدفاع عن الرجال المعنفين، حيث تم تسجيل أكثر من 20 ألف حالة منذ عام 2008.

وذكر موقع " afrik" أنه تم رصد 1500 حالة عنف ضد الرجال في المغرب منذ عام 2016.

وأكد "عبد الفتاح بهجاجي" رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال أن عدداً قليلاً من الرجال من يجرؤون على الإفصاح عن تعرضهم للضرب من قبل زوجاتهم.

كما أن الجمعية كثيراً ما ترصد حالات عنف جسدي ضد الرجال، متعرضين لبعض الكسور في الفك، والعض، والصفعات، وأيضاً جروح تتطلب تدخلاً جراحياً.

إضافةً إلى تسجيل حالات عنف جنسي في المغرب، حيث قدم بستاني طلب نصيحة من الجمعية، لأن "رئيسته في العمل، وهي سيدة متزوجة تجبره على أن يمارس معها الجنس، وتتحرش به في كل مرة من أجل أن يلبي رغباتها الجنسية".