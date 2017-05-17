بالصور.. رؤساء الجامعات في مجلس النواب لمناقشة موازنة التعليم العالي

المنيا ــ ريمون الراوي:

شارك عدد من رؤساء الجامعات المصرية، في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى، والدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، وبحضور الدكتور خالد عاطف عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وممثلين عن وزارة المالية بمقر المجلس، لمناقشة موازنة الجامعات المصرية للعام الجامعى 2017/2018.

وكشف الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن اللجنة ناقشت الاستحقاق الدستوري للتعليم من الموازنة العامة للدولة، وأرصدة الحسابات الخاصة والموارد الذاتية للجامعات والمخصصات المالية للمستشفيات الجامعية، التي تقدم خدماتها لأكثر من 16 مليون مريض سنوياً على مستوى مستشفيات الجامعات المصرية.

ومن المقرر أن ينتهب مجلس النواب من مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، قبل نهاية يونيو المقبل.