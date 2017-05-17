باوك «وردة» يواجه باناثينايكوس في تصفيات دوري أبطال أوروبا

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يواجه فريق باوك سالونيكا، الذي يلعب في صفوفه المحترف المصري عمرو وردة، نظيره باناثينايكوس، على ملعب أبوستولوسس نيكولايديس، مساء اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الثانية من تصفيات الدوري اليوناني المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان باوك، خسر مباراته الأولى في التصفيات أمام أيك أثينا بهدف دون مقابل، في مباراة شهدت جلوس عمرو وردة، على مقاعد البدلاء.

ويشارك باوك في التصفيات المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري اليوناني هذا الموسم، حيث يشارك في التصفيات أندية (باناثينايكوس - أيك أثينا - بانيونيوس).

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وتُلعب التصفيات بنظام الدوري "ذهاب وإياب"، حيث يخوض باوك 6 مواجهات أمام منافسيه باناثينايكوس، أيك أثينا وبانيونيوس، على أن يتأهل الفريق متصدر التصفيات إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أما الفريق الذى يحتل المركز الثاني فيصعد إلى دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي "اليوروبا ليج"، بينما يبدأ الفريقان الثالث والرابع مشوارهما ببطولة "اليوروباليج" من الأدوار التمهيدية.

يذكر أن عمرو وردة حصل مع باوك على بطولة كأس اليونان، بعد الفوز الذي تحقق على أيك أثينا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.