ساوثهامبتون: «فان ديك» ليس للبيع من أجل أوروبا

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قال رئيس ساثوهامبتون، رالف كروجر، إن الفريق ليس بحاجة إلى بيع نجومه، بل أن وضعه المالي الحالي يسمح له برفض العروض التي تأتي لشراء قائد الفريق فيرجيل فان ديك، حتى لو وصلت إلى 60 مليون جنيه إسترليني، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وربطت العديد من التقارير الصحفية في الأونة الأخيرة، بين فان ديك وبين الانتقال إلى مانشستر سيتي وليفربول، إلا أن رئيس ساوثهامبتون يرغب في الإبقاء على نجوم الفريق بعدما فقد في السنوات الأخيرة خدمات العديد من اللاعبين المميزين مثل لوك شاو وديجان لوفرين، وأدم لالانا، وساديو ماني، وناثانيل كلاين، وكالوم تشامبيرس، وفيكتور، وأنياما ومورجان شنايدرلين، إلى جانب المدرب ماوريسيو بوكيتينو.

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وأضاف كروجر، أن الفريق ليس بحاجة إلى بيع النجوم بل ويتمتع هذا الصيف بموقف قوي للغاية من خلال امتلاك نحو 12 لاعبا تنتهي عقودهم بعد 4 سنوات أو أكثر إلى جانب تواجد 18 لاعبا تنتهي عقودهم بعد 3 سنوات وهو ما يمنح الإدارة تحكم كبير في سوق الانتقالات.

وأشار كروجر إلى أن إدارة النادي ستقرر من سيرحل عن الفريق ومن سيأتي بدلا منه بما يخدم مصلحة النادي وليس من أجل رغبة باقي الأندية، مؤكدا على أن ساوثهامبتون على مشارف بداية حقبة جديدة بعد 3 سنوات من البناء لها، مشيرا إلى أن الهدف الأبرز هو التأهل إلى المسابقات الأوروبية العام المقبل.