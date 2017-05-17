ساوثهامتون يستضيف مانشستر يونايتد في «البريميرليج»

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يستضيف نادي ساوثهامتون نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الـ8.45 مساءً، باستاد سانت ميريز، بقيادة الحكم مايك دين، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج).

ويحتل مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، المركز السادس برصيد 65 نقطة، خلف الخامس آرسنال (72 نقطة)، والرابع ليفربول (73 نقطة)، والسيتي الثالث (75 نقطة)، وتوتنهام صاحب المركز الثاني (80 نقطة)، والمتصدر والفائز باللقب تشيلسي (90 نقطة).

من جانبه يأتي ساوثهامتون بقيادة مديره الفني كلود بويل، في المركز الثامن برصيد 45 نقطة، خلف إيفرتون السابع (61 نقطة).

ويدخل مانشستر يونايتد، بقيادة مديره الفني البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة وهو عينه على نهائي الدوري الأوروبي "يوربا ليج" الذي سيجمعه أمام أياكس الهولندي المقام 24 الشهر الجاري والذي سيلعب في ستكهولم، ويسعى خلاله الشياطين الحمر بالفوز باللقب لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعد انتهاء آماله رسمياً في التأهل للبطولة العريقه عبر البريميرليج.

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كما يأمل جماهير الشياطين الحمر في تكرار فوز لقاء الذهاب (2-0) احرزهما السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، بالمباراة التي أقيمت بملعب أولد ترافورد، بالجولة الثاانية، بقيادة الحكم انتوني تايلور.

وتشير الأرقام إلى أن الفريقان تواجها منذ عام 200 في 23 لقاء في جميع المسابقات، فاز خلالها مانشستر يونايتد في 17 لقاء، فيما فاز ساوثهامتون في 4 لقاءات، بينما فرض التعادل نفسة في لقائين مباريات آخرها في مايو 2014 في البريميرليج.