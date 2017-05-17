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إيكاردي يحلم بالمشاركة في دوري الأبطال مع إنتر

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إيكاردي يحلم بالمشاركة في دوري الأبطال مع إنتر إيكاردي يحلم بالمشاركة في دوري الأبطال مع إنتر

التحرير

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أكد قائد إنتر ميلان ماورو إيكاردي، أنه لن يرحل عن صفوف الفريق الإيطالي قبل المشاركة معه في دوري أبطال أوروبا، وذلك على الرغم من الموسم السيء الذي يقدمه النيراتزوري، وضعف حظوظه في المشاركة حتى في الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكتب إيكاردي على حسابه الشخصي بـ«إنستجرام» أنه سيلعب في دوري أبطال أوروبا مع الإنتر كونه النادي الذي نشأ فيه والنادي الذي منحه الشرف تحمل مسؤولية القيادة وهو النادي الذي حلم دوما بأن يكون جزءا منه.

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ويحتل إنتر المركز الثامن برصيد 56 نقطة ويبتعد عن ميلان صاحب المركز السادس بفارق 4 نقاط وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الدوري الأوروبي الموسم المقبل وذلك قبل مباراتين على نهاية الموسم.

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التحرير

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