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تعرف على نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة.. ونسبة النجاح 88.9%

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نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرةنتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة

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نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (3)نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (3)

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نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (6)نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (6)

نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (7)نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (7)

نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (8)نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (8)

نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (9)نتيجة الشهادة الابتدائية بالقاهرة (9)

كتبت- ندى الخولي:

اعتمد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2016/2017 والتي تقدم لها 160777 طالب وطالبة ( حضر منهم 156225 ) نجح منهم 138819 وبلغت نسبة النجاح 88.9 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة، نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 % وعددهم 80 طالب ونسبة النجاح للمكفوفين بمدارس القاهرة 90.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 99.9%.

وأشارت فاطمة خضر، مدير مديرية التربية والتعليم، إلى أن إدارة وسط القاهرة التعليمية جاءت في المرتبة الأولى، تليها عابدين وغرب القاهرة، بينما احتلت إدارة المرج المركز الأخير ضمن 32 إدارة على مستوى القاهرة.

وأضافت -في بيان اليوم الأربعاء- أن 80 طالب وطالبة حصلوا على النسبة النهائية للنجاح 100% ( 300 درجة كاملة ) احتلت الفتيات أكثر من 60 مركز منهم.

ونشرت المحافظة نتيجة الشهادة الابتدائية عبر الرابط (www.cairo.gov.eg)، وبوابة مديرية التربية والتعليم (http://cairomoe.us/) كما تم توزيعها بالمدراس.

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