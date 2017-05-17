أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 88.9%

Google+ Print
محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 88.9% محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 88.9%

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2016/2017 والتي تقدم لها 160777 طالب وطالبة، حضر منهم 156225، ونجح 138819 طالب وطالبة بنسبة نجاح 88.9 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 % وعددهم 80 طالب ونسبة النجاح للمكفوفين بمدارس القاهرة 90.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 99.9%.

شاهد أيضا

وقالت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم، إن إدارة وسط القاهرة التعليمية جاءت في المرتبة الأولى تليها عابدين وغرب القاهرة، بينما احتلت ادارة المرج المركز الاخير ضمن 32 إدارة على مستوى القاهرة.

وأضافت مديرة المديرية أن 80 طالب وطالبة حصلوا على النسبة النهائية للنجاح 100%، واحتلت الفتيات أكثر من 60 مركز منهم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات

بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات