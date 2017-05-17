محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الابتدائية بنسبة نجاح 88.9%

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الشهادة الابتدائية للعام الدراسى 2016/2017 والتي تقدم لها 160777 طالب وطالبة، حضر منهم 156225، ونجح 138819 طالب وطالبة بنسبة نجاح 88.9 %.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتائج امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين وامتحانات المدارس الدولية، وبلغت نسبة النجاح للصم وضعاف السمع 100 % وعددهم 80 طالب ونسبة النجاح للمكفوفين بمدارس القاهرة 90.5%، وبلغت نسبة النجاح بالمدارس الدولية 99.9%.

شاهد أيضا

وقالت فاطمة خضر مدير مديرية التربية والتعليم، إن إدارة وسط القاهرة التعليمية جاءت في المرتبة الأولى تليها عابدين وغرب القاهرة، بينما احتلت ادارة المرج المركز الاخير ضمن 32 إدارة على مستوى القاهرة.

وأضافت مديرة المديرية أن 80 طالب وطالبة حصلوا على النسبة النهائية للنجاح 100%، واحتلت الفتيات أكثر من 60 مركز منهم.