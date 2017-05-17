الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية بمشروع حقل آتول شمال دمياط

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ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماع اللجنة العليا لمتابعة موقف تقدم الأعمال فى تنفيذ مشروع تنمية حقل "أتول" بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية التابعة لشركة بي بي في شرق دلتا النيل بالبحر المتوسط، وذلك في ضوء البرنامج الزمني المخطط للمشروع ومقارنته بما تم تحقيقه على أرض الواقع.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة المكتشفة وفي ضوء خطة وزارة البترول لوضع هذه الاكتشافات تدريجيًا على خريطة الإنتاج.

حضر الاجتماع وكيل أول الوزارة لشئون الغاز ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ورئيسا هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ونائب رئيس إيجاس للإنتاج وتنمية الحقول ورئيس الشركة الفرعونية للبترول التي تقوم بإدارة وتنفيذ المشروع، والمهندس هشام مكاوى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى البريطانية بشمال أفريقيا.

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وخلال الاجتماع تم استعراض معدلات تقدم الأعمال في تنفيذ المشروع، حيث تم الانتهاء من حفر 3 آبار تنموية بالمياه العميقة على عمق 950 متر تحت سطح الماء وجاري أعمال استكمال هذه الآبار ومد خط بقطر20 بوصة إلى التسهيلات البرية، وسوف يتم التحكم في هذه الآبار عن طريق خط رئيسي من محطة المعالجة البرية بطول110 كم، وبلغت نسبة تقدم الأعمال في المشروع 53%.

ويُعد هذا المشروع واحدًا من أهم الاكتشافات الغازية التى حققها قطاع البترول وتبلغ احتياطياته 5.1 تريليون قدم مكعب غاز و31 مليون برميل متكثفات وتبلغ استثماراته 8.3 مليار دولار، وتم التعجيل بخطة تنمية المشروع ليبدأ باكورة إنتاجه نهاية ديسمبر2017 بمعدل إنتاج يومي 300 مليون قدم غاز و8 آلاف برميل متكثفات وذلك باستخدام تسهيلات الإنتاج البرية التابعة للشركة الفرعونية ببورسعيد.

وأكد وزير البترول على أهمية التنسيق والتعاون المستمر بين الشركات المنفذه للمشروع والعمل على إزالة كافة المعوقات لضمان وضع المشروع على الإنتاج وفقًا للبرنامج الزمني المتفق عليه، كما طالب بضرورة التنسيق بين شركات البترول العاملة بالمنطقة فى تقديم الخدمات المجتمعية لأهالى المنطقة وذلك من منطلق التزام قطاع البترول بالمساهمة المجتمعية.