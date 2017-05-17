فرحات عن تقديم السيسي «كشف حساب»: مبارك قدم كشوف كثيرة

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علق الدكتور نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري وعضو مجلس أمناء حزب المصري الديمقراطي، على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تقديمه كشف حساب فى يناير أو فبراير المقبل، قائلًا: "يجب أن نستمع لبعضنا البعض، وليسمح لي أن أطلب الأمان وأقول إن مبارك أيضا قدم كشوف حساب كثيرة أعدها وفبرك أرقامها وزراؤه".

وأضاف فرحات، في تدوينه له عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسـبوك": "بالمناسبة أحد وزراء مبارك أعلن بالبرلمان يوما أن مصر بها شبكة طرق أعظم من أمريكا، وآخر تحدث عن الشعب المصري الغني السعيد الذى ينعم بالمحمول وبالثلاجات في منازله".

وتابع: "لا نريد كشوف حساب من هذا النوع، ولكن نريد إجابات على أسئلة محددة، منها: ما هوحجم الدين الداخلى والخارجى ونسبته للناتج القومى، وماهى خطة الدولة لسداد الديون، وما نسبة نفقات خدمة الدين فى ميزانية الدولة؟ وهل كانت ضرورة لأولوية الانفاق على المشروعات الانشائية الضخمة كتفريعة القناة والعاصمة الجديدة وغيرها وهل حققت العائد منها ؟، وهل تم حوار جدى مع خبراء محايدين حول الإولويات والبدائل الاقتصادية".

وأكمل: "ألم يكن من الأولى الانفاق على تشغيل مئات المصانع المغلقة وخاصة كثيفة العمالة؟، وهل حققت سياستكم الضريبية الهدف منها؟، ومن تحمل من طبقات الشعب تكلفة المسار الاقتصادى الجديد؟، وماذا عن الدور الاقتصادى للجيش ومدى شفافيته وهل هو أكثر جدوى من تشجيع القطاعات المدنية؟، وهل كان للانفاق العسكرى والصفقات باهظة التكلفة ضرورة فى الوقت الحالى؟، وهل قام الشعب بثورة ليأتى برلمان يصدق على ما تراه صوابا ولا يمارس أى دور حقيقى فى الرقابة والتشريع؟".

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واستطرد: "لماذا عزلت رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعدما كشف عن وقائع الفساد ولماذا سارعت باصدار قانون غير دستورى يحكم قبضتك على القضاء؟، ولماذا لم تمتثل حكومتك لحكم القضاء فى قضية الجزيرتين واستماتت فى الدفاع عن تنازلها عن أرض مصر؟، وهل أنت راض عن آداء أجهزتك الأمنية وعن تلفيق التهم لشباب الثورة وعن إطلاق الأبواق الامنية الإعلامية لتشويه الثورة وعن هروب وزير الداخلية السابق وعن ممارسات القمع، وعن وعن؟، وماذا فعلت لاصلاح منظومة التعليم والصحة والعدالة والأمن وتشغيل العاطلين والحد من الفقر؟ وهل أدت السياسات الحالية إلى محاربة الفقر أم إلى ضم شرائح واسعة لقطاعات أكثر فقرا؟.

واختتم الفقيه الدستورى، كتابته قائلًا: "بكل اخلاص للوطن، نحن نريد لكم النجاح لأن نجاحكم نجاح لمصر، ولكن النجاح شئ والاصرار على عدم الاستماع للآخرين وتسفيههم شئ آخر، لذلك أقول هذا انطلاقا من دعوتك لأن نستمع لبعضنا البعض، أدعوكم لأن تنزل للشارع متخفيا بلا حراسة كما كان يفعل عبد الناصر لتسمع ماذا يقول المصريون، لا نريد كشف حساب، بل نريد حوارا شفافا من أجل مستقبل وطن كلنا حريصون عليه وحريصون على تقويم أخطاء حكمه، القمع لن يجدى، إعلام عبد الناصر لن يجدى، إدارة الدولة بالأجهزة الأمنية لن تجدى، التسريبات لن تجدى، الشعب هو ظهيرك الحقيقى والصلب".