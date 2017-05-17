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«بيلاروسيا» تعرض المشاركة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة

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«بيلاروسيا» تعرض المشاركة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة «بيلاروسيا» تعرض المشاركة في تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة

التحرير

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استقبل الدكتور مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق، سيرجي ريشكوف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، ومدير أكبر شركة للبناء تابعة لوزارة الإعمار في بيلاروسيا ومسئولي الشركة، وذلك بحضور المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، والدكتور سيد إسماعيل، مستشار الوزير للمرافق، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يقوم الوفد البيلاروسي بزيارة للمشروعات المختلفة المُنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفي كلمته أعرب مدير شركة البناء والتشييد البيلاروسية عن شكره للوزير ومسئولي الوزارة على حسن الاستقبال، قائلاً: لنا الشرف أن نكون في القاهرة، عاصمة ، مضيفًا: "شركتنا هي ذراع وزارة الإعمار في بلدنا للمشروعات خارج الدولة، ونحن نعمل منذ عشرات السنين في أمريكا اللاتينية في مشروعات عدة، منها بناء الإسكان الاجتماعي، بدءاً من مرحلة وضع مخطط المدينة، وتنفيذ البنية التحتية لهذه المدن، وصولاً إلي تنفيذ الوحدات السكنية والخدمات المختلفة، كما تقوم الشركة أيضاً ببناء المصانع، ومنها مصانع معدات البناء والطرق، وتجميع الجرارات، كما نقوم ببناء كافة المواقع الخاصة بالمدن الصناعية، مثل مصانع الأسمنت والطوب وغيرها، والشركة تقوم أيضاً بإنشاء محطات توليد الكهرباء".

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وتم الاتفاق علي زيارة وفد بيلاروسيا للعاصمة الإدارية الجديدة، ومواقع الإسكان الاجتماعي في مدينة بدر، مع طرح فرص التعاون بين البلدين، ومنها التعاون مع شركة المقاولون العرب في دول أفريقيا، خاصة أن وفد بيلاروسيا سيعقد اجتماعًا مع مسئولي المقاولون العرب.

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التحرير

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