صاحب دعوى إلغاء رسوم النظافة لـ"الدمايطة": "متدفعوش".. صور

مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم

كشف المحامي محمد وهبة الطرابيلي، صاحب الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار محافظ دمياط الخاص بفرض رسوم النظافة 307 لعام 2005، تفاصيل جديدة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، موضحًا أنه تسلم قبل ساعات الصيغة التنفيذية للحكم.

وأضاف الطرابيلي، في تصريح لـ"مصراوي"، ردًا على ما أثير بشأن استمرار جمع الرسوم من الأهالي: "إن المحصلين يستمرون في تحصيل الأموال لحين إعلان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، بالصيغة التنفيذية ثم إصداره قرارًا لتنفيذ الحكم الصادر".

وتابع: "من حق المواطنين الامتناع عن الدفع، وأتصور أنه خلال وقت قصير سيصبح تنفيذ الحكم واجبًا"، داعيًا الحكومة إلى الاهتمام بتشغيل المصانع المتوقفة وإيجاد فرص حقيقية لآلاف الشباب الذين يعانون من البطالة قدر اهتمامها بجمع الأموال من جيوب المواطنين، على حد قوله.

كانت محكمة القضاء الإداري بدمياط، أصدرت في وقت سابق، حكمًا في الدعوى 22784/ ق1، التي أقامها المحامي، محمد وهبة الطرابيلي، بإلغاء قرار محافظ دمياط 307 /2005 بفرض رسوم النظافة، وقرار زيادة الرسوم 45/2017.

وباشرت المحكمة نظر الدعوى والاطلاع على تقرير المفوضين برئاسة المستشارين مختار جبر وعلى كردوشة وتامر خفاجي ومحمود علي الدين، حيث أوصى التقرير بإلغاء القرار الإداري بتحصيل رسوم النظافة.

واستمرت المحكمة في نظر القضية منذ عام 2006، كما طالب الطرابيلى في الدعوى بإلغاء قرار الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، والذي يحمل رقم 45 لسنة 2017 ويقضي بزيادة رسوم النظافة الواردة بقرار المحافظ الأسبق المطعون عليه، رقم 307 لسنة 2005.