أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يلتقي وزيري الداخلية والدفاع لمتابعة إزالة تعديات أراضى الدولة -
السيسي عن ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة: "لكل حادث حديث" -
الولايات المتحدة تمدد تخفيف العقوبات على إيران -
شوط أول.. سعد سمير يتقدم للأهلي بهدف في شباك الشرقية -
السيسي: أتمنى رؤية مشهد "أولاند وماكرون" في مصر -
بالصور- طلاب "إعدادية السويس" يحطمون آثاث المدارس.. ووكيل التعليم: "أجيال لا تعرف إلا البلطجة" -
بالصور.. وزير الآثار يفتتح معرض مقتنيات مقبرة "أوسر حات" بالأقصر -
هيجواين وديبالا يقودان هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو -
بث مباشر.. «يوفينتوس►◄لاتسيو» في نهائي كأس إيطاليا -
بوكتينيو عن رحيله من تدريب توتنهام: هناك العديد من الشائعات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صاحب دعوى إلغاء رسوم النظافة لـ"الدمايطة": "متدفعوش".. صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

دمياط – محمد إبراهيم
كشف المحامي محمد وهبة الطرابيلي، صاحب الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء قرار محافظ دمياط الخاص بفرض رسوم النظافة 307 لعام 2005، تفاصيل جديدة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، موضحًا أنه تسلم قبل ساعات الصيغة التنفيذية للحكم.

وأضاف الطرابيلي، في تصريح لـ"مصراوي"، ردًا على ما أثير بشأن استمرار جمع الرسوم من الأهالي: "إن المحصلين يستمرون في تحصيل الأموال لحين إعلان الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، بالصيغة التنفيذية ثم إصداره قرارًا لتنفيذ الحكم الصادر".

وتابع: "من حق المواطنين الامتناع عن الدفع، وأتصور أنه خلال وقت قصير سيصبح تنفيذ الحكم واجبًا"، داعيًا إلى الاهتمام بتشغيل المصانع المتوقفة وإيجاد فرص حقيقية لآلاف الشباب الذين يعانون من البطالة قدر اهتمامها بجمع الأموال من جيوب المواطنين، على حد قوله.

كانت محكمة القضاء الإداري بدمياط، أصدرت في وقت سابق، حكمًا في الدعوى 22784/ ق1، التي أقامها المحامي، محمد وهبة الطرابيلي، بإلغاء قرار محافظ دمياط 307 /2005 بفرض رسوم النظافة، وقرار زيادة الرسوم 45/2017.

وباشرت المحكمة نظر الدعوى والاطلاع على تقرير المفوضين برئاسة المستشارين مختار جبر وعلى كردوشة وتامر خفاجي ومحمود علي الدين، حيث أوصى التقرير بإلغاء القرار الإداري بتحصيل رسوم النظافة.

واستمرت المحكمة في نظر القضية منذ عام 2006، كما طالب الطرابيلى في الدعوى بإلغاء قرار الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، والذي يحمل رقم 45 لسنة 2017 ويقضي بزيادة رسوم النظافة الواردة بقرار المحافظ الأسبق المطعون عليه، رقم 307 لسنة 2005.

23

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
«سياحة البرلمان» تطالب الحكومة باستغلال موقف الشركات البريطانية لرفع الحظر

«سياحة البرلمان» تطالب الحكومة باستغلال موقف الشركات البريطانية لرفع الحظر

«الشعب يدفع ثمن جريمة الحكومة».. معركة كلامية بين البدري فرغلي وبرلماني

«الشعب يدفع ثمن جريمة الحكومة».. معركة كلامية بين البدري فرغلي وبرلماني

الإبراشي لـ«برلماني»: الحكومة في كل أزماتها مش بتفكر غير في «جيب المواطن»

الإبراشي لـ«برلماني»: الحكومة في كل أزماتها مش بتفكر غير في «جيب المواطن»

الحكومة تدرس منح تسهيلات للطبقة المتوسطة لتسديد مصروفات المدارس الخاصة

الحكومة تدرس منح تسهيلات للطبقة المتوسطة لتسديد مصروفات المدارس الخاصة