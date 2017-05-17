الجمعية العمومية لـ"قابضة المياه" تعتمد القوائم المالية للعام الماضي برئاسة "مدبولي"

كتبت- ندى الخولي:

وافقت الجمعية العامة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اجتماعها برئاسة مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية غير المجمعة والمجمعة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2016.



وخلال الاجتماع استعرض ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة، الموقف العام لخدمة مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

قال رسلان: تبلغ نسبة تغطية مياه الشرب علي مستوي الجمهورية حوالي 96 %، ويبلغ عدد الاشتراكات 14.61 مليون اشتراك، وتبلغ كمية المياه المنتجة 25.3 مليون م3/يوم (9.23 مليار م3/سنة)، ويصل نصيب الفرد من مياه الشرب المنتجة على مستوى الجمهورية إلى 298 لتر/ يوم، ويتم إنتاج المياه من خلال 2715 محطة، مقسمة كالتالى: 227 محطة سطحية كبيرة، و830 محطة سطحية صغيرة، و1610 محطات ارتوازية، و48 محطة تحلية، بجانب 520 رافعاً، ويصل طول شبكات المياه إلى 165 ألف كم، وتشمل مصادر المياه 89% سطحي، و10.74% ارتوازي، و0.26% تحلية.



وأضاف رسلان في بيان اليوم الأربعاء: تصل نسبة تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية لحوالي 56%، مقسمة كالتالى: 83% على مستوى الحضر، و16% على مستوى الريف، بعدد اشتراكات 7.37 مليون اشتراك، ويتم معالجة الصرف الصحى من خلال 400 محطة (12.7 % معالجة ابتدائية، و85.3% معالجة ثانوية، و2% معالجة ثلاثية)، بجانب 2440 رافعاً، ويصل طول شبكات الصرف الصحي إلى 45 ألف كم، وتبلغ الطاقة الفعلية للمعالجة 10.64 مليون م3/ يوم (3.88 مليار م3/ سنة)، ويبلغ نصيب الفرد من الصرف المعالج على مستوى الجمهورية 125 لتر/يوم.



وحول منظومة مراقبة جودة مياه الشرب بالجمهورية، أشار رسلان إلى أن عدد العاملين بالجودة على مستوى الشركات التابعة 3513 ما بين كيميائي، وفنى، وعامل، ويبلغ المعامل التابعة للشركة كالتالى: المعمل المرجعي بالشركة القابضة (معمل لمياه الشرب + معمل للصرف الصحى).

كما تبلغ المعامل المركزية بالشركات التابعة (14 معملاً لمياه الشرب + 6 معامل للصرف الصحي).

وفي الشركات التي لا يوجد بها معمل مركزى يقوم بدوره أحد معامل المحطات المجهزة، بجانب 352 معملاً بمحطات المياه، و219 معملاً بمحطات الصرف الصحى، بحسب رسلان.

وأوضح أن منظومة الجودة حاصلة على شهادتى (ISO 17025 - ISO 9001)، ويتم إدارة منظومة مراقبة جودة مياه الشرب بالجمهورية من خلال الجهات التالية: الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ووزارات الصحة والبيئة والموارد المائية والري.



وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم تطبيق برنامج ميكنة الصيانة (MASTER) بـ463 محطة مياه وصرف، بنهاية العام المالى 2016/2017، بزيادة 130 محطة عن العام الماضي.