الأهلي يسعى للفوز على الشرقية لمواصلة الانتصارات في الدوري

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره الشرقية، في الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب السلام، لحساب منافسات الجولة الـ29 من مسابقة الدوري.

ويحمل تاريخ مواجهات الأهلي والشرقية في الدوري تفوق ساحق للأحمر، حيث خلال 9 مباريات جمعت الفريقين في مسابقة الدوري، تمكن الأهلي من الفوز في 7 مباريات، بينما تعادل في مباراتين، ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة أمام الشرقية في بطولة الدوري.

أحرز الأهلي في شباك الشرقية بمسابقة الدوري 18 هدفًا، بينما سكنت الشباك الحمراء هدفين فقط.

الأهلي يحتل صدارة الترتيب قبل المباراة برصيد 74 نقطة حققها من 23 انتصارًا و5 تعادلات، ويملك ثاني أقوى هجوم في الدوري برصيد 50 هدفًا بعد مصر المقاصة، وأقوى دفاع حيث لم تستقبل شباك الأهلي سوى 6 أهداف فقط.

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ويعد محمود الخطيب هو الهداف التاريخي لمواجهات الأهلي والشرقية في مسابقة الدوري برصيد 3 أهداف.

التقى الفريقان مرة واحدة في الموسم الحالي، خلال الدور الأول من مسابقة الدوري، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بثلاثة أهداف دون مقابل، أحرزهم مؤمن زكريا وأحمد فتحي ووليد سليمان.

ويدخل الأهلي اللقاء بقائمة مكونة من: شريف إكرامي، وأحمد عادل عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وعلي معلول، وصبري رحيل، وسعد سمير، ومحمد نجيب، ورامي ربيعة، وحسام غالي، وعمرو السولية، وأكرم توفيق، وعبداللّه السعيد، وكريم نيدفيد، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، وصالح جمعة، وجونيور أجايي، وعمرو جمال، وسليماني كوليبالي.

وعلى الجانب الآخر، يحتل الشرقية المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، حققها من 5 انتصارات و4 تعادلات، فيما خسر 19 مباراة، ويملك الشرقية 19 هدفًا فقط كثاني أضعف هجوم في الدوري، ودخل مرماه 41 هدفًا كثالث أضعف دفاع في الدوري.