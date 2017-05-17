عودة حركة القطارات بالجيزة .. بعد رفع قطار البضائع المنقلب بالبدرشين

كتب- علاء عمران وصابر المحلاوي:

أفاد مصدر أمني بشرطة السكة الحديد، أن حادث قطار البدرشين الذي وقع صباح اليوم الأربعاء، لم يؤثر على حركة القطارات، وأنه تم رفع آثار الحادث في مدة لا تتجاوز نصف الساعة، وعادت حركة القطارات لطبيعتها.

وأكد المصدر لمصراوي، أن حادث قطار البدرشين، نتج عن خروج عربتين من القطار مكون من 25 عربة، وأنه مخصص لنقل الرخام وليس الركاب، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية إصابات أو خسائر في الأرواح.

كان اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، تلقى اخطارًا من مركز شرطة البدرشين يفيد بخروج عربتان من قطار مكون من 25 عربة مخصص لنقل الرخام خرجت عن القضبان، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية اصابات أو خسائر في الأرواح.

البداية كانت عندما تلقي رئيس مباحث البدرشين بلاغًا من سائق قطار البضائع القادم من التبين، والمتجه إلى القاهرة عند قرية المرازيق، يفيد بانقلاب 3 سيارات خلفية من القطار، ما أسفر عن توقف حركة القطارات في الاتجاهين.