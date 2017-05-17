والكر يدخل دائرة اهتمام تشيلسي

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يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، للتعاقد مع الدولي الإنجليزي كايل والكر، ظهير أيمن نادي توتنهام، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت عدة تقارير صحفية، إلى رغبة والكر بالرحيل عن صفوف السبيرز الصيف المقبل، ورغبته في خوض تجربة جديدة في فريق آخر.

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وذكرت صحيفة «الدايلي ميرور» الإنجليزية، أن تشيلسي ينافس مانشستر سيتي بشدة على ضم والكر في الصيف، بعدما أبدى الإيطالي أنطونيو كونتي إعجابه بإمكانيات والكر.

وقالت الصحيفة إن إدارة تشيلسي ستحاول بشتى الطرق أن تتعاقد مع والكر، لتعزيز صفوف الفريق الذي سيخوض منافسات كبيرة في الموسم المقبل كالعودة مرة أخرى لدوري أبطال أوروبا.